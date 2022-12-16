«До сих пор живете в одном доме?»: поклонники устроили нападки на Кристину Асмус

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус не может восстановить репутацию в глазах фанатов после скандала с Гариком Харламовым.
Асмус считает себя счастливой и больше не публикует посты про экс-возлбленного. Но поклонники не могут успокоиться и обвиняют Кристину в меркантильности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Я счастлива! Очень! Мне повезло в жизни учиться у гениев. Мне повезло работать с большими режиссерами. Мне повезло столкнуться и созидать с огромным количеством профессиональных, талантливых, идейных, красивых людей!», – написала в личном микроблоге Асмус.
А поклонники Асмус оставили под этими словами комментарии по поводу дома, в котором живет знаменитость:
«А я уж подумала, что Гарик квартирку прикупил, поэтому она счастлива!», «Вы реально до сих пор живете в одном доме?», «Как можно быть счастливой, когда бывший денег не дает?».
Напомним, ранее Гарик Харламов задумался о выселении Кристины Асмус из своего дома.