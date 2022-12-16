«До сих пор живете в одном доме?»: поклонники устроили нападки на Кристину Асмус

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус не может восстановить репутацию в глазах фанатов после скандала с Гариком Харламовым.

Асмус считает себя счастливой и больше не публикует посты про экс-возлбленного. Но поклонники не могут успокоиться и обвиняют Кристину в меркантильности.

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