Рудова, утянутая в черный корсет с перфорацией, выставила на показ грудь с милой впадинкой: нежно и соблазнительно

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Актриса Наталья Рудова поделилась кокетливым кадром.

Звезда сериалов Наталья Рудова берет не только талантом актрисы. В микроблоге Наталья Рудова демонстрирует, чем еще, кроме артистизма, ее одарила природа. Красивое тело в этом списке на первом месте.

Наталья Рудова обожает демонстрировать, насколько она хороша. На этот раз блондинка предстала на фото, которое сделала во время декабрьских съемок.

В кадре Наталья Рудова позирует в черном корсете с перфорацией. Наряд открыл взору красивую грудь Рудовой с тонкой впадинкой между двумя полушариями.

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«Чудесный месяц. Прекрасные деньки, каждый день разные съемки. Я люблю свои работу», - подписала кадр, на котором она явно кокетничает с поклонниками, Наталья Рудова.

Наталья Рудова в корсете. Фото: соцсети

«Красивая здесь, ну безумно», «Потрясающий образ», «Как же я люблю все эти новогодние мероприятия, где блестки и стразики это нормально», - пришли в восторг от увиденного фанаты Натальи Рудовой.

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