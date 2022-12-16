Создатель группы «Земляне» Владимир Киселев заступился за Пугачеву

Основатель одной из самых популярных в СССР группы «Земляне», Владимир Киселев, высказался о неумении чиновников находить общий язык с артистами. По мнению музыканта и продюсера, многие звезды, уехавшие за границу, могли бы остаться в России, если бы их не подвергли такой резкой критике.

«Ни Лещенко, ни Пугачёва, ни Леонтьев, ни Антонов, ни Орбакайте, ни Агутин, ни Меладзе не обязаны своим успехом нынешним руководителям культуры. Это артисты, которые созданы и вознеслись в советское время или сразу после него», - сказал Киселев.

Он добавил, что даже не хочет сравнивать этих артистов с теми, кого называют «артистами» сегодня:

«Вместо того, чтобы правильно вести взаимоотношения с серьезными людьми, мы вытолкали этих артистов заграницу. А они ничего плохого не сделали. Где сегодня Юра Антонов, Леонтьев? Где сегодня Агутин? Кто сегодня с нами остался?»

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Особенно обидно Киселеву за Аллу Пугачеву.