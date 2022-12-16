«Я буду вместо него»: Иосиф Оганесян подтвердил уход Влада Кадони с поста ведущего «Дома-2»

Иосиф Оганесян не только подтвердил увольнение Влада Кадони с телестройки, но и заявил, что готов занять его место. Подобные амбиции у Оганесяна всегда были, да и его жены Саши Черно тоже.

«Да! Я буду вместо Кадони!» — написал в соцсети Иосиф Оганесян.

Напомним, информация о том, что Влад Кадони больше не будет ведущим «Дома-2» на днях появилась со ссылкой на анонимные источники. По некоторым данным, Влад Кадони будет вести новый проект на другом телеканале.