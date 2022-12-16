«Я буду вместо него»: Иосиф Оганесян подтвердил уход Влада Кадони с поста ведущего «Дома-2»

Иосиф Оганесян

Иосиф Оганесян. Фото: соцсети

Участник реалити-шоу Иосиф Оганесян мечтает заменить Влада Кадони на проекте.

Участник проекта «Дом-2» Иосиф Оганесян устроил интерактив с подписчиками в соцсети. Среди вопросов, которые волнуют аудиторию Оганесяна, будущее телеведущего Влада Кадони.

Поклонники решили, что Иосиф Оганесян — источник, которому можно доверять, ведь он находится на съемочной площадке телестройки!

«Кадони уже не работает на проекте?» — поинтересовались у Иосифа Оганесяна подписчики.

Тот ответил утвердительно.

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Иосиф Оганесян не только подтвердил увольнение Влада Кадони с телестройки, но и заявил, что готов занять его место. Подобные амбиции у Оганесяна всегда были, да и его жены Саши Черно тоже.

«Да! Я буду вместо Кадони!» — написал в соцсети Иосиф Оганесян.

Напомним, информация о том, что Влад Кадони больше не будет ведущим «Дома-2» на днях появилась со ссылкой на анонимные источники. По некоторым данным, Влад Кадони будет вести новый проект на другом телеканале.

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