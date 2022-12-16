«Через 10 лет, как Самойлова»»: дочь Славы объяснила, почему обошлась без пышного торжества в день бракосочетания

Недавно дочь артистки Славы – Саша Морозова – вышла замуж. Знаменитость расписалось в ЗАГСе элитного подмосковного района. Однако пышной свадьбы у молодоженов не было.

Сама Морозова отметила, что не расстраивается из-за скромности мероприятия. Дочь Славы привела в пример Оксану Самойлову и Джигана, которые устроили масштабный праздник только спустя 10 лет.