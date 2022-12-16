«Через 10 лет, как Самойлова»»: дочь Славы объяснила, почему обошлась без пышного торжества в день бракосочетания

Недавно дочь артистки Славы – Саша Морозова – вышла замуж. Знаменитость расписалось в ЗАГСе элитного подмосковного района. Однако пышной свадьбы у молодоженов не было.
Сама Морозова отметила, что не расстраивается из-за скромности мероприятия. Дочь Славы привела в пример Оксану Самойлову и Джигана, которые устроили масштабный праздник только спустя 10 лет.
«Раз есть предложение, надо жениться. Когда вы женаты, вам любые трудности по плечу. Нет варианта, что вы разойдетесь. В любом случае вы будете проблему решать совместно. Так что мы правильно сделали. А свадьбу можно сыграть и через 10 лет, как Оксана Самойлова. Это мероприятие для друзей, семьи», – заявила Саша.
Саша и ее муж Андрей решили не тревожить обеспеченных родителей и организовали роспись самостоятельно. Морозова переживала, что мама просто не одобрит идею выйти замуж.
«Реакция была, на мое удивление, не такой, как я думала. Мне казалось, что они начнут говорить: нет, какая свадьба, ты еще маленькая. Но все сказали, что мы молодцы, это правильно, это взрослый поступок», – призналась Саша в беседе с gazeta.ru.