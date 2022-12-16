Anna Asti и сериал «Тетя Марта» стали победителями премии «Самый ОК»

Состоялась пятая церемония награждения онлайн-премией лучшего контента «Самый ОК». Всего было 5 номинаций: «Фильм», «Сериал», «Хит», «Шоу» и «Блог». В номинации «Фильм года» приз достался картине «Сердце Пармы».

Сериалом года названа «Тетя Марта» — проект СТС о восьмилетней девочке, которой приходится жить в одиночку и справляться со всеми трудностями. Лучшим шоу стал проект Первого канала «Голос. Дети».

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А хитом года жюри назвало песню «По барам», которую исполняет Anna Asti. По материалам телеканала «360».