Татьяна Буланова страдает от обрушившегося на нее хейта

Татьяна Буланова пожаловалась на волну негатива, с которой ей пришлось столкнуться после того, как она объявила о предстоящей свадьбе. Точнее, хейтеры обрушились даже не на саму певицу, а на ее избранника – Валерия Руднева.

Уже некоторое время Буланова появляется на публике с обручальным кольцом, но дату свадьбу влюбленные еще не назначили.

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Артистка заявила, что ей очень неприятна та шумиха в Сети, которая поднялась в последнее время: о ней и ее женихе пишут огромное количество гадостей, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Вечернюю Москву».