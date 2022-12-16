«Посмотрите, какие у меня ноги»: Волочкова похвасталась своим главным достоинством в автомобиле жениха

Анастасия Волочкова не так давно рассекретила своего жениха Дмитрия, а теперь вовсю делится, как проводит с ним время.
В микроблоге Анастасия Волочкова разместила видео, на котором предстала в необычной для людей позе.
Анастасия Волочкова сидит на заднем сиденье, а свои ноги водрузила на переднее.
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«Дорогие мои друзья, мы с любимым едем сейчас… Ну, мы куда-то едем…» - начала было рассказывать Анастасия Волочкова.
Но тут балерина решила сместить фокус внимания на другой объект - свои ноги, обутые в знаменитые полусапожки на высоком каблуке.
«А почему у меня ноги? Мне кажется, они длинные у меня, - засомневалась вдруг Анастасия Волочкова. - Посмотрите, какие у меня ноги. Это меня просто любимый возит. Мой любимый не разрешает мне ездить на моем белом «Майбахе», он какие-то свои заказывает».
Напомним, Анастасия Волочкова рассказывала Teleprogramma.pro, что уже помолвлена с женихом. Дата свадьбы пока не назначена.