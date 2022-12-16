«Посмотрите, какие у меня ноги»: Волочкова похвасталась своим главным достоинством в автомобиле жениха

Анастасия Волочкова не так давно рассекретила своего жениха Дмитрия, а теперь вовсю делится, как проводит с ним время.

В микроблоге Анастасия Волочкова разместила видео, на котором предстала в необычной для людей позе.

Анастасия Волочкова сидит на заднем сиденье, а свои ноги водрузила на переднее.

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