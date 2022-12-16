Контрацептивы, электронный унитаз и алкоголь: как живет Слава Марлоу в новой квартире за 100 миллионов рублей

Слава Марлоу

Слава Марлоу. Фото: соцсети

Исполнитель показал, как устроился в дорогих апартаментах.

23-летний артист Слава Марлоу купил квартиру стоимостью в 100 миллионов рублей. 

Исполнитель хита «Ты горишь, как огонь» стал владельцем элитной недвижимости размером в 130 квадратных метров.

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«В квартире 130 квадратных метров. Зачем такая огромная? Я жил в загородном доме. Хотелось внутри города чувствовать себя не зажато», – рассказал Слава в YouTube-шоу «Вписка». 

Первыми бросились в глаза артисту при показе новой квартиры средства контрацепции. 

«Не знаю почему не убрал, но это пачка презервативов. Не могу сказать, что веду активную половую жизнь, но раз они здесь, я решил первым их показать, чтобы никто ничего не писал в комментариях», –посмеялся Слава.

Слава Марлоу также похвастался просторной кухней, где было множество алкогольных напитков. Еще у артиста есть домашний кинотеатр и электронный унитаз в ванной. А в личной гардеробной висят лимитированные коллекции дизайнеров.

Слава Марлоу в новой квартире. Фото: стоп-кадр из шоу «Вписка»

Напомним, ранее Слава Марлоу оставил негативный комментарий про бывшего друга и коллегу, который сбежал из России. 

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