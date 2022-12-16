Контрацептивы, электронный унитаз и алкоголь: как живет Слава Марлоу в новой квартире за 100 миллионов рублей

Первыми бросились в глаза артисту при показе новой квартиры средства контрацепции.

«Не знаю почему не убрал, но это пачка презервативов. Не могу сказать, что веду активную половую жизнь, но раз они здесь, я решил первым их показать, чтобы никто ничего не писал в комментариях», –посмеялся Слава.

Слава Марлоу также похвастался просторной кухней, где было множество алкогольных напитков. Еще у артиста есть домашний кинотеатр и электронный унитаз в ванной. А в личной гардеробной висят лимитированные коллекции дизайнеров.