Тоби Магуайр вывел в свет 16-летнюю дочь

«Человек-паук» Тоби Магуайр уже давно не студент с фотоаппаратом. В 2022 году актеру стукнуло 47 лет. Его дочери Руби уже 16, а сыну Отису – 14.
15 декабря Тоби вышел в свет в Лос-Анджелесе на презентации нового голливудского фильма «Вавилон», где он сыграл Чарли Чаплина (главные звезды картины – Марго Робби и Брэд Питт). Актер предстал на красной ковровой дорожке со своей дочерью. Девочка выросла красавицей и вполне может пойти по стопам знаменитого отца. Согласны?
Тоби Магуайр с дочерью Руби 15 декабря в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Фото: Global Look Press
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Напомним, в 2007-2016 годах Магуайр был женат на дизайнере ювелирных украшений Дженнифер Мейер. Она работала на Джорджо Армани, Ральфа Лорена, а также трудилась редактором в журнале Glamour. У пары двое детей.