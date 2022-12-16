Тоби Магуайр вывел в свет 16-летнюю дочь

«Человек-паук» Тоби Магуайр уже давно не студент с фотоаппаратом. В 2022 году актеру стукнуло 47 лет. Его дочери Руби уже 16, а сыну Отису – 14.

15 декабря Тоби вышел в свет в Лос-Анджелесе на презентации нового голливудского фильма «Вавилон», где он сыграл Чарли Чаплина (главные звезды картины – Марго Робби и Брэд Питт). Актер предстал на красной ковровой дорожке со своей дочерью. Девочка выросла красавицей и вполне может пойти по стопам знаменитого отца. Согласны?