Сыгравший дантиста Самойленко объяснил, почему он не вернется в ситком «Папины дочки»

Александр Самойленко сыграл в ситкоме «Папины дочки» близкого друга отца семейства Сергея Васнецова — доктора-дантиста Андрея Антонова. Новостью номер один стало известие о том, что культовый сериал вернется на экран. Однако не все прежние актеры будут сниматься в продолжении истории.
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Так, например, Александр Самойленко признался, почему не появится в «Папиных дочка». Все оказалось прозаично.
«Да, меня не будет. Предложение поступало, но как-то… сказали, свяжутся, когда появится сценарий, но сценарий до меня так и не дошел. Видимо, решили не задействовать меня», — сообщил 58-летний Александр Валерьянович в беседе со «СтарХитом».
Снимут продолжение полюбившегося ситкома. Фото: кадр из сериала «Папины дочки»
В комедийный проект точно вернутся Андрей Леонов (папа Сергей Васнецов), Мирослава Карпович (Маша), Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна), Филипп Бледный (Веник). Скорее всего, и Анастасия Сиваева, исполнившая роль дочки-готки, приступит к съемкам.
Зато Дарья Мельникова (Женя) и Екатерина Старшова (Пуговка), по слухам, отказались сниматься в сиквеле.
Напомним, что первая серия «Папиных дочек» вышла 3 сентября 2007 года. История про психотерапевта и его пятерых детей четыре раза получала ТЭФИ.