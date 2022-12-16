Сыгравший дантиста Самойленко объяснил, почему он не вернется в ситком «Папины дочки»

Александр Самойленко сыграл в ситкоме «Папины дочки» близкого друга отца семейства Сергея Васнецова — доктора-дантиста Андрея Антонова. Новостью номер один стало известие о том, что культовый сериал вернется на экран. Однако не все прежние актеры будут сниматься в продолжении истории.

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Так, например, Александр Самойленко признался, почему не появится в «Папиных дочка». Все оказалось прозаично.