Коричневые «междуножки» засветила: кувыркающаяся на постели Саша Черно показала то, на что смотреть неприятно – фанаты в ужасе

Участница «Дома-2» Саша Черно постоянно доказывает всем, что комплексов по поводу внешности у нее ноль.

Звезда телестройки поделилась в микроблоге видео, которое не оставляет сомнений — Саша Черно не просто смелый, а еще и непредсказуемый персонаж реалити-шоу.

В кадре Саша Черно кувыркается на постели. Делая кувырок назад, она демонстрирует некие места своего тела, которые дамы предпочитают обычно драпировать.

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