Коричневые «междуножки» засветила: кувыркающаяся на постели Саша Черно показала то, на что смотреть неприятно – фанаты в ужасе

Участница «Дома-2» Саша Черно постоянно доказывает всем, что комплексов по поводу внешности у нее ноль.
Звезда телестройки поделилась в микроблоге видео, которое не оставляет сомнений — Саша Черно не просто смелый, а еще и непредсказуемый персонаж реалити-шоу.
В кадре Саша Черно кувыркается на постели. Делая кувырок назад, она демонстрирует некие места своего тела, которые дамы предпочитают обычно драпировать.
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«Да, да, через полгода мне 30 лет», — подписала видео Саша Черно.
Этим комментарием Черно как бы сообщила, что прекрасно дает отчет своим действиям.
Подписчики Саши Черно тут же заявили, что подобные видео та размещает исключительно ради хайпа.
«А зачем такое выставлять?», «Ну, как можно додуматься такое выложить, просто хайп. Специально, чтоб комментировали», «И коричневые «междуножки» показала», «Паровозик, который смог», — высказались в Сети.