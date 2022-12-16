«Не могу поверить, что она знает, кто я»: Меган Маркл рассказала, какую поддержку получила от Бейонсе

Оказывается, в марте 2021 года, когда бывшие члены британской королевской семьи дали скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри, Бейонсе его посмотрела и отправила текстовое сообщение в поддержку Меган.

«Я до сих пор не могу поверить, что она знает, кто я, — высказалась госпожа Маркл о певице. — Она сказала, что хочет, чтобы я чувствовала себя в безопасности и под защитой. Она восхищается моей храбростью и уязвимостью и считает, что меня выбрали, чтобы разрушить проклятия поколений, которые необходимо исцелить».

Этим Меган сейчас и занимается — пытается пошатнуть устои британской королевской семьи, вывести ее на чистую воду. Весь документальный сериал, считай, посвящен этому.