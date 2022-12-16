Какой красавец с благородным лицом! Волочкова показала будущего мужа – помолвка состоялась

По словам Волочковой, их знакомство началось с благотворительного акта, когда он решил угостить детей, участников ее спектакля сладостями. Их производством он и занимается. По словам Волочковой, это очень серьезный бизнес.

«Его десерты привозят даже в посольства России», - заверила Teleprogramma.pro звезда.

Анастасия и Дмитрий уже помолвлены, но говорить, когда у них пройдет свадьба балерина отказалась, чтобы не спугнуть счастье.