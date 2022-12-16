Какой красавец с благородным лицом! Волочкова показала будущего мужа – помолвка состоялась

Анастасия Волочкова рассказала Teleprogramma.pro, чем занимается ее будущий муж Димитий и предъявила фото жениха.
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На снимке – мужчина с интеллигентным благородным лицом, украшенным бородой. Сама балерина уверена, что он очень похож на Николая II. Больше всего она ценит в нем доброту и человеческие качества.
Анастасия Волочкова и Дмитрий. Фото: личный архив
По словам Волочковой, их знакомство началось с благотворительного акта, когда он решил угостить детей, участников ее спектакля сладостями. Их производством он и занимается. По словам Волочковой, это очень серьезный бизнес.
«Его десерты привозят даже в посольства России», - заверила Teleprogramma.pro звезда.
Анастасия и Дмитрий уже помолвлены, но говорить, когда у них пройдет свадьба балерина отказалась, чтобы не спугнуть счастье.