«Голос дрожал и руки тряслись»: Кристина Бухынбалтэ из «Дома-2» сообщила Ване Барзикову о беременности

Участница «Дома-2» Кристина Бухынбалтэ сообщила в микроблоге, что ждет ребенка. Кристина рассказала, что по условиям проекта ей нужно было убедить в своей беременности ее избранника Ваню Барзикова.

Молодой человек поверил своей возлюбленной.