«Голос дрожал и руки тряслись»: Кристина Бухынбалтэ из «Дома-2» сообщила Ване Барзикову о беременности

Участница «Дома-2» Кристина Бухынбалтэ сообщила в микроблоге, что ждет ребенка. Кристина рассказала, что по условиям проекта ей нужно было убедить в своей беременности ее избранника Ваню Барзикова.
Молодой человек поверил своей возлюбленной.
«Я беременна! Сообщила вчера об этом Ване. Конечно, он был в легком шоке, но приятно удивлен, да и у меня голос дрожал и руки тряслись, плакала очень сильно, так как это было испытание, а не правдой», — поделилась Кристина Бухынбалтэ.
Кристина Бухынбалтэ рассказала, что по на проекте решили устроить проверку четырем парам. Влюбленным дают задания и смотрят, как те справляются. По словам Кристины Бухынбалтэ, испытание далось ей нелегко.
«Испытание было жестоким, я считаю, как для нас, девушек, так и для парней. Обязательно посмотрите эфир 22.12.22. Было очень интересно и неожиданно», — добавила Кристина Бухынбалтэ.