«Бывают моменты, когда я злюсь»: принц Гарри признался, скучает ли он по Великобритании

В скандальном документальном сериале «Гарри и Меган» на Netflix принц Гарри рассказал, скучает ли он по Великобритании и по чему конкретно.
Напомним, с 2020 года младший из сыновей нынешнего короля проживает вместе с женой и детьми в Калифорнии, куда уехал, открестившись от обязанностей члена британской королевской семьи.
«Да, я скучаю по странным семейным собраниям, когда мы все как бы собираемся под одной крышей в определенное время года. Этого мне не хватает, — признался Гарри. — Большая часть моей молодости прошла в Великобритании. Так что я скучаю по ней. Я скучаю по своим друзьям. Я также потерял несколько друзей в процессе переезда».
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«Я приехал сюда, потому что изменился, — сказал принц о Калифорнии. — Я изменился до такой степени, что перерос свое окружение, поэтому это было самое очевидное место для меня».
«Бывают моменты, когда я злюсь, но я не могу особо злиться, потому что искренне чувствую, что мы находимся именно там, где должны быть. Мы перебрались на другую сторону».
Добавим, что Гарри продолжает планомерно критиковать свою знаменитую семью в СМИ, из-за чего отец и старший брат все больше его ненавидят. С каждым днем опальный принц становится все менее желанным гостем на своей родине.