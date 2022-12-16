«Бывают моменты, когда я злюсь»: принц Гарри признался, скучает ли он по Великобритании

В скандальном документальном сериале «Гарри и Меган» на Netflix принц Гарри рассказал, скучает ли он по Великобритании и по чему конкретно.

Напомним, с 2020 года младший из сыновей нынешнего короля проживает вместе с женой и детьми в Калифорнии, куда уехал, открестившись от обязанностей члена британской королевской семьи.

«Да, я скучаю по странным семейным собраниям, когда мы все как бы собираемся под одной крышей в определенное время года. Этого мне не хватает, — признался Гарри. — Большая часть моей молодости прошла в Великобритании. Так что я скучаю по ней. Я скучаю по своим друзьям. Я также потерял несколько друзей в процессе переезда».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».