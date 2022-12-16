Какой цвет одежды надо выбрать в новогоднюю ночь, чтобы добиться расположения Водяного Кролика

Стилист Анастасия Игнатова поделилась ценной информацией о том, какой цвет идеально подойдет для новогодней ночи и точно понравится символу года — Водяному Кролику.
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По словам модного эксперта, самым удачным вариантом станет оттенок маджента — карминово-красный оттенок с фиолетовым подтоном.
Стилист подметила, что этот богатый цвет официально объявлен оттенком наступающего 2023 года. Он не такой агрессивный, как традиционные красные цвета. Маджента олицетворяет собой роскошь и даст понять окружающим, что вы следите за трендами.
Маджента подойдет молодым девушкам и элегантным дамам, но только если вы подберете правильное сочетание в одежде и аксессуарах.
По материалам vnimanie.pro.