Какой цвет одежды надо выбрать в новогоднюю ночь, чтобы добиться расположения Водяного Кролика

Какой цвет задобрит Водяного Кролика. Фото: Global Look Press

Символ года будет очарован.

Стилист Анастасия Игнатова поделилась ценной информацией о том, какой цвет идеально подойдет для новогодней ночи и точно понравится символу года — Водяному Кролику.

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По словам модного эксперта, самым удачным вариантом станет оттенок маджента — карминово-красный оттенок с фиолетовым подтоном. 

Стилист подметила, что этот богатый цвет официально объявлен оттенком наступающего 2023 года. Он не такой агрессивный, как традиционные красные цвета. Маджента олицетворяет собой роскошь и даст понять окружающим, что вы следите за трендами.

Маджента подойдет молодым девушкам и элегантным дамам, но только если вы подберете правильное сочетание в одежде и аксессуарах.

По материалам vnimanie.pro.

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