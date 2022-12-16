Смелая мадам: жена Петросяна разделась на публике до белья — а фигурка хороша (видео)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сей перформанс был сделан ради одной цели — показать новый свитер, который доставили Татьяне прямо домой после онлайн-заказа. Вместо рукавов руки в нем нужно было продевать в специальные отверстия.

Впрочем, конечно же, народ рассматривал больше не свитер, а фигуру Татьяны Брухуновой, которая оказалась очень даже хороша.