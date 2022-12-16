«Как на Пугачеву похожа стала!»: Орбакайте показала подросшую дочь в Америке — породистая дева

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А после улетела домой в Америку, гражданкой которой она является уже много лет. Впрочем, она и сейчас не комментирует обстановку вокруг, а просто постит в Сеть домашние кадры.

В личном блоге она показала подросшую дочь Клаву, которую многие подписчики сравнили с бабушкой Аллой Пугачевой.

«Как на Пугачеву похожа стала!», «Стиль, как у Аллы Пугачевой», «Бабушкина девочка», — отметились пользователи Сети.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.