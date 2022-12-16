«Человек становится слабаком»: Ирина Винер нелестно отозвалась о бывшей ученице Ляйсан Утяшевой

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева не раз становилась победительницей спортивных соревнований российского и международного уровней. Но до заветной для всех спортсменов медали — олимпийской — так и не дошла.

Ляйсан Утяшева оставила художественную гимнастику из-за проблем со здоровьем. Сейчас Ляйсан Утяшева — комментатор и телеведущая, да к тому же мама двоих детей и жена известного шоумена Павла Воли.

Между тем бывший тренер Ляйсан Утяшевой Ирина Винер дала понять, что ее воспитанница могла бы достичь в спорте больших высот, если б ту поменьше жалели и хвалили.

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