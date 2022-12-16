«Человек становится слабаком»: Ирина Винер нелестно отозвалась о бывшей ученице Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева. Фото: Global Look Press

Прославленный тренер Ирина Винер дала характеристику экс-гимнастке, а ныне телеведущей Ляйсан Утяшевой.

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева не раз становилась победительницей спортивных соревнований российского и международного уровней. Но до заветной для всех спортсменов медали — олимпийской — так и не дошла.

Ляйсан Утяшева оставила художественную гимнастику из-за проблем со здоровьем. Сейчас Ляйсан Утяшева — комментатор и телеведущая, да к тому же мама двоих детей и жена известного шоумена Павла Воли.

Между тем бывший тренер Ляйсан Утяшевой Ирина Винер дала понять, что ее воспитанница могла бы достичь в спорте больших высот, если б ту поменьше жалели и хвалили.

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«Если человека без конца гладить по головке и говорить «молодец, молодец», даже если он не молодец, то он становится слабаком. Так случилось с Утяшевой. Она привыкла быть самой лучшей. Когда она еще не тренировалась в сборной, мама ее говорила: «Только если вы будете ее тренировать, она придет к вам!» А потом, когда Утяшева пришла и увидела, что она не самая лучшая, уже не могла ничего с собой сделать», — высказалась Ирина Винер.

По материалам программы «Легенда» на RTVI. 

Ирина Винер. Фото: Global Look Press

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