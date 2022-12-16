Лариса Долина поразила всех стразами на лбу

Популярной певице Ларисе Долиной исполнилось 67 лет, но народная артистка РФ то и дело поражает окружающих, выбирая для сцены смелые наряды и украшения. Ее имидж вызывает самые разные эмоции — от восхищения до негодования.
На этот раз, во время очередного выхода в свет, Долина появилась… со звездой на лбу. Именно в форме звезды были выложены сверкающие стразы, которые привлекали взгляды издалека.
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Лариса Долина украсила свой лоб стразами, приехав на концерт «Наш Новый год», и прошлась в таком виде по ковровой дорожке, сообщает издание РИА ФАН.