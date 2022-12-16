Лариса Долина поразила всех стразами на лбу

На этот раз, во время очередного выхода в свет, Долина появилась… со звездой на лбу. Именно в форме звезды были выложены сверкающие стразы, которые привлекали взгляды издалека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Лариса Долина украсила свой лоб стразами, приехав на концерт «Наш Новый год», и прошлась в таком виде по ковровой дорожке, сообщает издание РИА ФАН.