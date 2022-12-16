Михеева показала, как ее грудь выглядит без белья: греховные мысли гарантированы (фото)

Алла Михеева.

Алла Михеева. Фото: Global Look Press

Ведущая решила предъявить публике свою красоту.

Алла Михеева обладает красивой фигурой и нежной женственной грацией, которую так ценят ее поклонники.

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Конечно, звезда привлекает к себе внимание мужчин в любом образе, но когда она появляется в коротеньких платьицах на людях, народ просто сходит с ума.

Обычно, прежде всего мужчины обращают внимание на ее стройные ножи. Но на сей раз звезда явилась на светский вечер в наряде без белья, о чем говорила ее область декольте.

Что ж, формы Михеевой позволяют это делать!

Алла Михеева и Юлианна Караулова. Скриншот: vk.com/alla_mikheeva

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