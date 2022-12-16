«Уже совсем взрослый»: Евгения Феофилактова из «Дома-2» засняла подросшего сына от Антона Гусева

Одному из первых детей «Дома-2», родившемуся под камерами, сыну Евгении Феофилактовой и Антона Гусева, Даниэлю, исполнилось десять лет.

Евгения Феофилактова трогательно поздравила наследника с круглой датой.

«Время летит очень быстро. Ты почти уже меня перерос. Уже совсем взрослый. Но все равно ты до сих пор веришь в чудеса и всегда загадываешь желания. Так пусть все они исполнятся — каждая твоя мечта, каждое твое желание! Меня восхищает твоя доброта абсолютно ко всем, ты всегда улыбаешься и шутишь. Я смотрю на тебя в такие моменты и ощущаю себя самой счастливой на свете! Ведь ты даришь мне и всем окружающим свои потоки позитива! Меня переполняет гордость, что у меня такой сынок. Пусть каждое мгновенье твоей жизни дарит тебе лишь счастье и радость! Я так тебя люблю», — написала Евгения Феофилактова в микроблоге.