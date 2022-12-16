«Будущего нет»: Ирина Хакамада сформулировала ответ на сложный вопрос

В прошлом известный политик, а ныне коуч и писательница Ирина Хакамада ведет в соцсети микроблог, в котором дает советы на самые различные темы.

На этот раз Ирина Муцуовна озвучила свою точку зрения на один из вечных вопросов. Ирина Хакамада рассказала, может ли, по ее мнению, мужчину и женщину связывать дружба. И если да, то при каких условиях она возникает.

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