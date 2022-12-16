Круги под глазами, прыщи, брови растут вниз: как лицо Саши Черно из «Дома-2» выглядит без фильтров — честное видео

Саша Черно

Саша Черно. Фото: соцсети

Участница проекта Саша Черно не боится показывать себя без макияжа.

Участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно в очередной раз доказала, что девушка она смелая и не боится показывать себя публике такой, какая она есть.

Саша Черно поделилась в микроблоге видео, которое записала утром. В кадре звезда реалити-шоу предстала не только без макияжа. Саша отказалась и от фильтров.

«Смотрим на меня с утра и не пугаемся», — предупредила Саша Черно.

Поклонники увидели, что лицо Саши Черно склонно к отекам, под глазами круги, есть прыщики. Плюс ко всему брови растут вниз.

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«Много раз вы спрашивали у меня про мои брови, вот они, растут вниз. Покажу, чем я их укладываю», — сказала в кадре Саша Черно.

Лицо Саши Черно без фильтров и макияжа. Фото: скрин соцсети

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