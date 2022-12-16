«Я бы умерла»: Хлои Кардашьян рассказала на детекторе лжи, делит ли она постель с Тристаном Томпсоном

Напомним, младшая из сестер Кардашьян встречалась с Томпсоном в 2016–2021 годах и родила ему дочь. Однако спортсмен неоднократно изменял своей возлюбленной, даже когда она была беременна. Неверность баскетболиста больно ударила по светской львице, но они еще долго старались сохранить отношения ради ребенка.

И даже когда их связь была окончательно разорвана, Хлои объявила, что у нее будет еще один малыш от Тристана. Правда, на этот раз звезда воспользовалась услугами суррогатной матери. 38-летняя Кардашьян не раз говорила, что ей трудно забыть своего бывшего. Не удивительно, что после всего этого поклонники думали, будто она все еще делит постель с баскетболистом.