«Я бы умерла»: Хлои Кардашьян рассказала на детекторе лжи, делит ли она постель с Тристаном Томпсоном

Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян. Фото: Global Look Press

Ходят слухи, что несмотря на скандал с изменами, бывшие влюбленные все еще близки.

Журнал Vanity Fair устроил сестрам Кортни и Хлои Кардашьян перекрестное интервью с подключенным детектором лжи. Американские телезвезды задали друг другу ряд пикантных вопросов, по большей части из сферы отношений.

Так, старшая Кортни спросила младшую Хлои, спит ли она со своим бывшим бойфрендом и отцом ее детей, баскетболистом Тристаном Томпсоном, после громкого скандала с изменами.

«Вы хотите, чтобы я что-нибудь прояснила? Любые слухи… О! Ты спишь с Тристаном?» — выдала вопрос Кортни.

«Нет, я нет. Реально нет», — ответила Хлои.

«Да, это правда», — подтвердил специалист по лжи.

«Я бы умерла, если бы это было так», — добавила Хлои.

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Напомним, младшая из сестер Кардашьян встречалась с Томпсоном в 2016–2021 годах и родила ему дочь. Однако спортсмен неоднократно изменял своей возлюбленной, даже когда она была беременна. Неверность баскетболиста больно ударила по светской львице, но они еще долго старались сохранить отношения ради ребенка.

И даже когда их связь была окончательно разорвана, Хлои объявила, что у нее будет еще один малыш от Тристана. Правда, на этот раз звезда воспользовалась услугами суррогатной матери. 38-летняя Кардашьян не раз говорила, что ей трудно забыть своего бывшего. Не удивительно, что после всего этого поклонники думали, будто она все еще делит постель с баскетболистом.

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