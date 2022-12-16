«Я бы умерла»: Хлои Кардашьян рассказала на детекторе лжи, делит ли она постель с Тристаном Томпсоном

Журнал Vanity Fair устроил сестрам Кортни и Хлои Кардашьян перекрестное интервью с подключенным детектором лжи. Американские телезвезды задали друг другу ряд пикантных вопросов, по большей части из сферы отношений.
Так, старшая Кортни спросила младшую Хлои, спит ли она со своим бывшим бойфрендом и отцом ее детей, баскетболистом Тристаном Томпсоном, после громкого скандала с изменами.
«Вы хотите, чтобы я что-нибудь прояснила? Любые слухи… О! Ты спишь с Тристаном?» — выдала вопрос Кортни.
«Нет, я нет. Реально нет», — ответила Хлои.
«Да, это правда», — подтвердил специалист по лжи.
«Я бы умерла, если бы это было так», — добавила Хлои.
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Напомним, младшая из сестер Кардашьян встречалась с Томпсоном в 2016–2021 годах и родила ему дочь. Однако спортсмен неоднократно изменял своей возлюбленной, даже когда она была беременна. Неверность баскетболиста больно ударила по светской львице, но они еще долго старались сохранить отношения ради ребенка.
И даже когда их связь была окончательно разорвана, Хлои объявила, что у нее будет еще один малыш от Тристана. Правда, на этот раз звезда воспользовалась услугами суррогатной матери. 38-летняя Кардашьян не раз говорила, что ей трудно забыть своего бывшего. Не удивительно, что после всего этого поклонники думали, будто она все еще делит постель с баскетболистом.