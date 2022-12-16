Виторган вернулся из Израиля в Россию и предъявил новое в своей жизни: животик не скрыть

Максим Виторган после резко сказанных слов в адрес событий в родной стране надолго пропадал из виду.

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Позже он объявился в Израиле, из-за чего многие подумали, что артист перебрался туда навсегда. Ведь известно, что старшего сына Даниила и дочь Полину он перевез на Землю обетованную. Возможно, так и есть, но пока актер решил-таки наведаться в Москву.

Снимки с Максимом Виторганом появились в социальных сетях, и на них народ с трудом узнает знаменитость. Сын народного артиста Эммануила Виторгана порядком раздался, а его животик выпирает как у женщины на девятом месяце. Не секрет, что многие люди поправляются вовсе не от хорошей жизни, а заедая стресс.