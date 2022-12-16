Брошенный муж Славы в 68 лет похвастался новой красоткой: «Ушла так ушла — не грущу!»

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Артистка говорит, что произошло это постепенно: сперва разошлись из-за храпа Данилицкого по разным спальням, потом по квартирам, потом и вовсе отвыкли друг от друга.

Слава с холодностью говорит о своем уходе: «Он уже взрослый парень, ему нужно отдыхать от нас!» И Анатолий принял вызов, показав в личном блоге, как он отрывается с молодой красоткой. Впрочем, похоже, что подруг у бизнесмена сразу две…

Возможно, миллионер хотел доказать публике, что он вовсе не переживает по сбежавшей гражданской жене. «Ушла так ушла — не грущу!» — говорил он своим поведением.