Брошенный муж Славы в 68 лет похвастался новой красоткой: «Ушла так ушла — не грущу!»

Певица Слава никогда не скрывала, что стать звездой ей помог ее гражданский муж Анатолий Данилицкий, с которым она так и не оформила официально отношения. Однако сейчас они решили жить порознь.
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Артистка говорит, что произошло это постепенно: сперва разошлись из-за храпа Данилицкого по разным спальням, потом по квартирам, потом и вовсе отвыкли друг от друга.
Слава с холодностью говорит о своем уходе: «Он уже взрослый парень, ему нужно отдыхать от нас!» И Анатолий принял вызов, показав в личном блоге, как он отрывается с молодой красоткой. Впрочем, похоже, что подруг у бизнесмена сразу две…
Возможно, миллионер хотел доказать публике, что он вовсе не переживает по сбежавшей гражданской жене. «Ушла так ушла — не грущу!» — говорил он своим поведением.