В пудровом платье с жабо — принцесса! Климова засняла дочь от Месхи на новогоднем балу в школе

Младшая дочка актрисы Екатерины Климовой, рожденная в браке с Гелой Месхи, Белла, в этом году стала первоклассницей. Вслед за своими старшими братьями и сестрой Белла Месхи стала ученицей Ломоносовской школе.

На днях в учебном заведении состоялся новогодний бал. Белла Месхи блистала на нем в пудровом платье с жабо и была похожа на маленькую принцессу.

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