В пудровом платье с жабо — принцесса! Климова засняла дочь от Месхи на новогоднем балу в школе

Екатерина Климова с дочкой Беллой

Екатерина Климова с дочкой Беллой. Фото: соцсети

Маленькая наследница Екатерины Климовой — Белла Месхи — покрасовалась на празднике.

Младшая дочка актрисы Екатерины Климовой, рожденная в браке с Гелой Месхи, Белла, в этом году стала первоклассницей. Вслед за своими старшими братьями и сестрой Белла Месхи стала ученицей Ломоносовской школе.

На днях в учебном заведении состоялся новогодний бал. Белла Месхи блистала на нем в пудровом платье с жабо и была похожа на маленькую принцессу.

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«Торжественная обстановка, нарядные платья и костюмы, волшебное представление, новогодние мелодии и песни — в зале царила поистине праздничная атмосфера! Центральным событием дня стал, конечно, бал! Ребята представили изящные танцы, которые в исполнении таких юных артистов смотрелись очень трогательно. Учителя тоже танцевали вместе с ломоносовцами. Но самыми яркими эмоциями были наполнены танцы с родителями», — рассказала в микроблоге Екатерина Климова.

Поклонники Екатерины Климовой умилились тому, какой очаровательной девочкой растет Белла. Они заявили, что с нетерпением ждут, когда малышка появится на большом экране и сцене. Артистизм Беллы не скрыть!

Младшая дочь Екатерины Климовой Белла. Фото: соцсети

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