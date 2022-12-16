Одного нянчит мама, второго — папа: Ефременкова и Мондезир поделились трогательными кадрами с сыновьями-близнецами

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир в сентябре этого года впервые стали родителями. У пары появились сыновья-близнецы. Ефременкова и Мондезир отказались от помощи нянь, все заботы, связанные с малышами, они делят пополам.
В эти дни вместе с сыновьями пара проходит медосмотры. Юлия Ефременкова и Мондезир вместе ездят в клинику. В микроблоге молодые родители поделились трогательными кадрами, на которых запечатлены с сыновьями-близнецами.
На одном из видео показано, как Мондезир кормит сына из бутылочки, второй малыш лежит в люльке и плачет. Ефременкова объяснила, что он признает только маму.
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«У нас тот, который поменьше, без мамы не может совсем. Я иду, сынок», — сказала Юлия Ефременкова за кадром.
Второе видео записал уже Мондезир. В кадре Юлия Ефременкова одевает сына, используя для этого стол для младенцев.
Напомним, у сыновей-близнецов Ефременковой и Мондезира разный вес. Один мальчик крупнее своего брата и весит на целый килограмм больше. В младенческом возрасте такая разница очень заметна и помогает родителям отличать близнецов друг от друга.