Одного нянчит мама, второго — папа: Ефременкова и Мондезир поделились трогательными кадрами с сыновьями-близнецами

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир в сентябре этого года впервые стали родителями. У пары появились сыновья-близнецы. Ефременкова и Мондезир отказались от помощи нянь, все заботы, связанные с малышами, они делят пополам.

В эти дни вместе с сыновьями пара проходит медосмотры. Юлия Ефременкова и Мондезир вместе ездят в клинику. В микроблоге молодые родители поделились трогательными кадрами, на которых запечатлены с сыновьями-близнецами.

На одном из видео показано, как Мондезир кормит сына из бутылочки, второй малыш лежит в люльке и плачет. Ефременкова объяснила, что он признает только маму.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».