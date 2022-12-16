«Стала народной»: SHAMAN высказался о невиданной популярности своего хита «Встанем»

Музыкант Ярослав Дронов, работающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, рассказал в микроблоге о популярности композиции «Встанем», которую он написал почти год назад.

По словам вокалиста и автора песен SHAMAN, оригинальная версия хита на YouTube собрала больше 34 млн просмотров. А на страницах SHAMAN в социальных сетях поклонники увидели и услышали песню около 100 миллионов раз.

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