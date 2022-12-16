«Ты православный человек, крещеный, у тебя такое имя»: Цыганова накинулась на SHAMAN за псевдоним

В ответ Ярослав ей признался, мол, что нравится ему такое. «Ну он молодой еще, просто еще молодой. Пусть поиграется в это», — резюмировала историю Цыганова.

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Сам Дронов стал SHAMAN по инициативе своих поклонников. Когда он задумался, какой ему взять псевдоним, многие люди предложили назваться Шаманом — дескать, его музыка действует на них мистически.