«Ты православный человек, крещеный, у тебя такое имя»: Цыганова накинулась на SHAMAN за псевдоним

Певица Вика Цыганова распекла Ярослава Дронова, наиболее известного как певец SHAMAN, за выбранный псевдоним. Об этом она рассказала в интервью Алене Жигаловой. Накануне в Кремлевском дворце в гримерке артистка отчитала исполнителя.
«Ярослав! Почему ты, православный человек, взял себе такой псевдоним? Ты же все-таки крещеный человек, у тебя такое имя Ярослав, фамилия у тебя — Дронов», — рассказала Цыганова.
В ответ Ярослав ей признался, мол, что нравится ему такое. «Ну он молодой еще, просто еще молодой. Пусть поиграется в это», — резюмировала историю Цыганова.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Сам Дронов стал SHAMAN по инициативе своих поклонников. Когда он задумался, какой ему взять псевдоним, многие люди предложили назваться Шаманом — дескать, его музыка действует на них мистически.