«Малышка танцует внутри, очень активная»: Орлова — о характере еще не рожденной дочки

Орлова открыто рассказывает своим поклонникам о развитии своей беременности и в личном блоге поделилась впечатлениями о характере будущей дочки. Звезда считает, что кроха будет очень активной, ведь уже сейчас она умудряется устраивать танцы в животе.

«Малышка та еще тусовщица! Она нон-стоп танцует внутри, особенно ночью. Очень активная. Думаю, даст родителям жару, когда родится», — сказала Ольга Орлова.