Наталья Рудова едва прикрыла голенькую грудь в кровати: ночное видео

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова сейчас задействована в новом проекте. Часто смены у красотки ночные, поэтому домой актриса возвращается под утро. В этот раз в кровати она очутилась почти на рассвете. Но не забыла пожелать спокойной ночи подписчикам.

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Более того, сделала это Рудова красиво. В макияже и с прической красавица разделась и легкла в постель, едва прикрывая одеялом прелести. Кадры получились завораживающими, и подписчики осыпали любимицу комплиментами.