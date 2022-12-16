«Позорно бежал, обсирает родину на всех углах, тусуется с такими же предателями»: Поплавская размазала Слепакова

Актриса Яна Поплавская отреагировала на новость о том, что Семен Слепаков, эмигрировавший в Израиль, - великий должник в России. Он не заплатил налогов почти на 19 млн рублей. такая сумма впечатлила Поплавскую настолько, что она в недоумении – как так можно вести себя по отношению к вскормившей его стране и оскорблять ее.

«Позорно бежал, обсирает родину на всех углах, тусуется с такими же предателями в Израиле, США, где-то в европейском захолустье. Семен, мы же лично знакомы. Ну посмотри в глаза человеку, «на чьих фильмах ты рос», разве можно так подло поступать по отношению к тому народу, на ком ты заработал свое невообразимое состояние? Грош тебе цена как артисту, как гражданину, да и просто как человеку. Мне каждый раз очень больно разочаровываться в людях», - написала Поплавская в Telegram.

Слепаков, к слову, не единственный из российских беглецов, кто не смог молча уехать. Многие по его подобию продолжают поносить родину и соотечественников, оскорбительно высказываясь.