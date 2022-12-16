Новости шоу-бизнеса: оскандалившаяся Орбакайте покинула Россию, Орлова пиарится на поздней беременности, певица Слава стала бабушкой

Солнцев обвинил Орлову в пиаре на беременности

Экс-участник «Дома-2 «Рустам Солнцев обвинил Ольгу Орлову на пиаре – по его мнению, звезда пользуется повышенным вниманием окружающих из-за своей поздней беременности. И этому она научилась у подруги Ксении Бородиной.

Вдова Михаила Светина умерла

Малый драматический театр Санкт-Петербурга сообщил о смерти своей актрисы Брониславы Проскурниной. Звезда скончалась на 82-м году жизни в результате продолжительной болезни. Она известна тем, что играла в МДТ на протяжении полувека (с 1972 года), а также являлась женой известного актера Михаила Светина.

Пугачева закрыла бизнес в России

Алла Пугачева окончательно покончила с бизнесом в России. Фирма «АБП» существовала с 2010 года, но в декабре налоговая по заявлению владелицы закрыла ее.

Орбакайте покинула Россию

Кристина Орбакайте сразу после скандала с сине-желтыми оттенками в одежде покинула Россию. Артистка объявилась в США, в компании нескольких знаменитых беглецов, в числе которых – Чулпан Хаматова, Александр Молочников и другие. Напомним, Орбакайте и Игорь Николаев спели дуэтом, наряженные в сине-желтые одежды.

Певица Слава объявила, что уже бабушка

После свадьбы дочки певица Слава объявила, что стала бабушкой. Звезда, судя по всему, проговорилась о будущем пополнении – 23-летняя наследница вышла замуж в ноябре.

Гарик Мартиросян покинул Россию

Шоумен Гарик Мартиросян уехал из России в Армению. Он трудится в Ереване на местном телеканале, занимается детскими проектами и обожает свою работу.

Винер рассказала о Кабаевой

Ирина Винер рассказала, чем сейчас занимается ее любимая ученица Алина Кабаева. Хоть тренер и мечтала, что Кабаева сможет заменить ее на педагогическом поприще, девушка не пошла по ее стопам. Сейчас она руководит медиагруппой: «Очень серьезная работа на ее плечах».