Илана Юрьева на пляже показала идеальную фигуру в бикини: вот это природа постаралась!

Илана Юрьева

Илана Юрьева. Фото: Global Look Press

Актриса даст фору любой молоденькой модели.

Участница шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева может похвастаться идеальной фигурой – природа одарила ее формами на зависть. Девушка показала себя в бирюзовой бикини, когда позировала на пляже – картинка получилась загляденье.

 

Демонстрируя себя во всей красе, 34-летняя звезда заодно показала и свои длинные роскошные волосы. Это еще один предмет гордости, который Илана считает своей визитной карточкой и заботливо ухаживает за красотой локонов. Поклонники ахнули, увидев любимицу в купальнике, и поспешили усыпать ее комплиментами.

Илана Юрьева. Фото: соцсети

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