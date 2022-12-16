Илана Юрьева на пляже показала идеальную фигуру в бикини: вот это природа постаралась!

Участница шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева может похвастаться идеальной фигурой – природа одарила ее формами на зависть. Девушка показала себя в бирюзовой бикини, когда позировала на пляже – картинка получилась загляденье.

Демонстрируя себя во всей красе, 34-летняя звезда заодно показала и свои длинные роскошные волосы. Это еще один предмет гордости, который Илана считает своей визитной карточкой и заботливо ухаживает за красотой локонов. Поклонники ахнули, увидев любимицу в купальнике, и поспешили усыпать ее комплиментами.