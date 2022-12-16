«Все могут: и крест повесить, и трусы снять, и обрезание сделать»: Вика Цыганова разоблачила Аллу Пугачеву

Певица Вика Цыганова в YouTube-шоу «Алена, блин!» прошлась по уехавшей из страны Алле Пугачевой. Исполнительница хита «Любовь и смерть» обвинила Примадонну в том, что та примазывалась к талантам и пользовалась этим.

«Она, конечно, пользовалась интеллектуальными способностями многих аранжировщиков, молодых исполнителей, разных музыкантов. Находилась рядом и сливочки так снимала хорошо. И были с ней только те, кто разделяют ее взгляды», - заявила Цыганова.

Она призналась, что ей жалко Пугачеву, а также тех людей, которые ей верили и ходили на ее концерты – она их всех обманула. «Она же сказала, что мы все холопы, что мы все рабы», - объяснила певица. И заключила: «Это люди мимикрии, они все могут: и крест повесить, и трусы снять, и обрезание сделать – все что хотите».