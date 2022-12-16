«Мы с Катей не живем вместе»: Вячеслав Малафеев не смог сохранить прежние отношения с женой

Избранница экс-футболиста «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева съехала от знаменитости.
Екатерина и Вячеслав вопреки попыткам возродить прежние чувства не смогли избежать ссор и обид. Теперь вторая жена участника «Звезд в Африке» живет в новой квартире с младшим сыном Алексом. А Малафеев воспитывает старшего сына Максима на отдельной территории.
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«Правильнее будет сказать, что ситуация сейчас сложная. Не могу однозначно ответить, но мы с Катей не живем вместе, хотя продолжаем общаться. У нас общий бизнес, дети, семья. Невзирая на сложности и трудности, надо оставаться людьми, поддерживать и помогать друг другу», – процитировали спортсмена Woman.ru.
Напомним, ранее жена Вячеслава Малафеева показала дочь футболиста в день 19-летия. Ксения Малафеева повзрослела и стала считать мачеху настоящей подругой.