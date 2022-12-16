«Мы с Катей не живем вместе»: Вячеслав Малафеев не смог сохранить прежние отношения с женой

Избранница экс-футболиста «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева съехала от знаменитости.

Екатерина и Вячеслав вопреки попыткам возродить прежние чувства не смогли избежать ссор и обид. Теперь вторая жена участника «Звезд в Африке» живет в новой квартире с младшим сыном Алексом. А Малафеев воспитывает старшего сына Максима на отдельной территории.

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