Раскрыта истинная причина эмиграции Пугачевой

Алла Пугачева в этом году переехала из России в Израиль и забрала двоих детей. Так артистка выразила свое отношение к происходящему и отвернулась от России, попутно оскорбив соотечественников.
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Экономист Михаил Хазин раскрыл, почему на самом деле Пугачева уехала из страны. Он убежден, что со времен перестройки Алла Борисовна выбирала только деньги.
«Единственное, что ее волнует – это деньги. Все в дом, все в семью. Но беда в том, что, поскольку она себе местом пребывания еще в 1980-е годы выбрала Майами, деньги у нее там, и она вынуждена следовать этим правилам», - сообщает слова Хазина сайт «Народные новости».