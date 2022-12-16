Раскрыта истинная причина эмиграции Пугачевой

Алла Пугачева в этом году переехала из России в Израиль и забрала двоих детей. Так артистка выразила свое отношение к происходящему и отвернулась от России, попутно оскорбив соотечественников.

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Экономист Михаил Хазин раскрыл, почему на самом деле Пугачева уехала из страны. Он убежден, что со времен перестройки Алла Борисовна выбирала только деньги.