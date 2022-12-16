«Очень счастлива и горда!»: Нетребко обратилась к мужу после концерта в Москве

Российская оперная дива Анна Нетребко, которая постоянно живет в Вене, а сейчас находится на гастролях во Франции, 15 ноября восхитилась талантом своего супруга и коллеги - Юсифа Эйвазова. Он вместе с Кириллом Туриченко сейчас выступает с концертами в московском Crocus City Hall и успех этого совместного проекта впечатляет.

«Юси, Кирилл! Я знаю, как долго вы ждали этого концерта, наконец, он состоялся и с огромным успехом! Я очень счастлива и горда! Прекрасное начало, ждём продолжения! Люблю!» - написала Нетребко под постом.

Зрители, многие из которых специально ради концерта прилетают в Москву из других городов, тоже в полном восторге.

«Концерт был великолепный. Эмоции до сих не отпускают. Юсиф - огромный талант. Очень тронули его слова о вас, Анна. Сколько было в них теплоты, нежности, любви. Вы два не просто талантливых человека, но и два человека с прекрасной душой и огромными сердцами», - пишет одна из поклонниц звездной пары.

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