«Как будто беременная»: Александр Рогов раскритиковал красное платье Ольги Бузовой

Стилист Александр Рогов заподозрил певицу Ольгу Бузову в «интересном положении».
Рогов внимательно рассмотрел недавний выход артистки в ярком платье из сетки. Александр признался, что Ольга выглядела странно в наряде с намеком на беременность.
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«Это платье ей по росту не подходит. Талия очень высоко, как будто беременная. Или это был намек на то что она беременная? Но насколько я знаю, это не так. Ноги выглядят некомплиментарно, некрасиво. Платье должно касаться пола, а оно сверху как будто детское», – отметил Рогов.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
«Можно сделать Ким Кардашьян за эти бабки. Нанять креативного директора. Не поздно никогда! Вот у Ирины Понаровской была красивая съемка», – добавил коллега стилиста Гоша Карцев в ROGOV LIVE.