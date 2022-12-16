«Я не буду делать»: Алена Водонаева объяснила отказ от ЭКО

У телеведущей Алены Водонаевой растет 12-летний сын Богдан. Недавно знаменитость спросили, не допускает ли она мысль о рождении наследников.
Фолловеры предложили Водонаевой прибегнуть к процедуре ЭКО. Но Алена дала отрицательный ответ. Более того, Водонаева уверена в бесполезности процедуры.
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«Я не буду делать ЭКО. Вы решайте сами. За себя могу сказать лишь то, что ни один мужчина не будет ценить такие жертвы. Хотя вы можете попробовать и поиграть в русскую рулетку. Вдруг именно ваш будет. Зловещий смех», – отметила телеведущая в личном микроблоге.
Также Алена рассказала про свой любимый типаж мужчин.
«Очевидно, что турки и итальянцы, например, реально красивые люди. Лично я люблю скандинавов по типажу, но у меня же есть глаза. Есть ли среди русских мужчин красивые? Есть! С этим нельзя поспорить. Но если сравнивать глобально – все очевидно», – заключила Водонаева.