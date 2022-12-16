«Я не буду делать»: Алена Водонаева объяснила отказ от ЭКО

У телеведущей Алены Водонаевой растет 12-летний сын Богдан. Недавно знаменитость спросили, не допускает ли она мысль о рождении наследников.

Фолловеры предложили Водонаевой прибегнуть к процедуре ЭКО. Но Алена дала отрицательный ответ. Более того, Водонаева уверена в бесполезности процедуры.

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