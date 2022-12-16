Раньше было дорого, а теперь просто противно: Анастасия Решетова прокомментировала скандал с Balenciaga

Бывшая девушка Тимати и мать его сына Ратмира, Анастасия Решетова , решила ответить на интересующий многих вопрос о своем отношении к бренду Balenciaga, запустившему рекламную кампанию с детьми и «БДСМ-мишками».

«Раньше часто носила их. Потом начала сомневаться, после коллекции-коллаборации с Adidas, вещи из которой были неприлично переоценены», - написала девушка.

По словам Анастасии, она не жалеет денег, покупая Loro Piana или Chanel - эти вещи «выглядят достойно и стоят этих денег». Но ей кажется странным, когда сомнительный бренд продает за две тысячи долларов жуткие толстовки из 1990-х.

«Что касается последнего скандала, то это было последней точкой. Поведение абсолютно неприемлемо. Ценности, которые пропагандирует бренд - тоже. Больше не покупаю Balenciaga», - заявила Решетова.

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