Вскрылась настоящая причина отъезда Заворотнюк из страны

26-летняя Анна Заворотнюк, старшая дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, улетела из России. Через Баку и Стамбул вместе с новоиспеченным мужем – девушка вышла замуж осенью – она намерена прилететь в Дубай, где и останется жить.

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Накануне девушка призналась, почему решилась оставить здесь все, включая свою онкобольную маму, и сменить страну проживания. Оказалось, что ее супругу предложили работу в другой стране. И по этой причине она отправилась вслед за мужем. К тому же, как призналась Анна, она всегда мечтала пожить у моря.