«Не накрашена - страшилище лесное»: Надежда Ермакова показала себя без косметики

38-летняя звезда «Дома-2» Надежда Ермакова решила сравнить свои фото с макияжем и без него. И признала, как косметика кардинально меняет человека.

«Великая вещь - косметика… Листайте карусель фото. Накрашена - красотка сразу, не накрашена - страшилище лесное. Вот до сих пор не могу понять в какой момент я кто. Ну вроде, при виде меня в обморок от страха не падают. Хотя Дане я нравлюсь без мейка, говорит, что моложе выгляжу», - написала звезда.

Люди согласились, что косметика преображает, только для соцсетей люди еще используют фильтры и фотошоп, поэтому получается столь кардинально.

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Отсутствие макияжа на Ермаковой поклонникам понравилось, и они поспешили успокоить девушку, что ей очень мило без косметики.