Силиконовая роскошь: Катя Сафарова расстегнула короткое платье цвета апельсина и выпятила достоинства

Экс-возлюбленная Тимати – Катя Сафарова – разместила в личном микроблоге кадры с отдыха. Примечательно, что на одном из них модель засветила «ложбинку греха».
Сафарова заявила на проекте с участием Тимати об увеличении своей груди. Знаменитость призналась, что природа обделила ее пышным бюстом. Но Катя исправила это.
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Позируя на днях в атласном микроплатье апельсинового цвета Сафарова продемонстрировала чудеса пластической хирургии. Модель не скрыла сочные формы.
А поклонники Сафаровой восхитились красотой начинающей актрисы:
«Вот это девушка! Просто само очарование», «Катя, вам очень идет это платье», «Наслаждение для глаз».
Катя Сафарова в откровенном образе. Фото: соцсети
Напомним, ранее Сафарова вместе с другой пассией Тимати опубликовали соблазнительные снимки в соцсетях.