Силиконовая роскошь: Катя Сафарова расстегнула короткое платье цвета апельсина и выпятила достоинства

Катя Сафарова

Катя Сафарова. Фото: соцсети 

Победительница шоу «Холостяк» продолжает напоминать бывшему о себе откровенными фотографиями.

Экс-возлюбленная Тимати – Катя Сафарова – разместила в личном микроблоге кадры с отдыха. Примечательно, что на одном из них модель засветила «ложбинку греха».

Сафарова заявила на проекте с участием Тимати об увеличении своей груди. Знаменитость призналась, что природа обделила ее пышным бюстом. Но Катя исправила это.

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Позируя на днях в атласном микроплатье апельсинового цвета Сафарова продемонстрировала чудеса пластической хирургии. Модель не скрыла сочные формы.

 

А поклонники Сафаровой восхитились красотой начинающей актрисы:

«Вот это девушка! Просто само очарование», «Катя, вам очень идет это платье», «Наслаждение для глаз».

Катя Сафарова в откровенном образе. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Сафарова вместе с другой пассией Тимати опубликовали соблазнительные снимки в соцсетях.

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