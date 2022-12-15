Силиконовая роскошь: Катя Сафарова расстегнула короткое платье цвета апельсина и выпятила достоинства

Экс-возлюбленная Тимати – Катя Сафарова – разместила в личном микроблоге кадры с отдыха. Примечательно, что на одном из них модель засветила «ложбинку греха».

Сафарова заявила на проекте с участием Тимати об увеличении своей груди. Знаменитость призналась, что природа обделила ее пышным бюстом. Но Катя исправила это.

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Позируя на днях в атласном микроплатье апельсинового цвета Сафарова продемонстрировала чудеса пластической хирургии. Модель не скрыла сочные формы.