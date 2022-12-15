Кейт Миддлтон в элегантном пальто вишневого цвета и принц Уильям вывели в свет подросших детей: редкие кадры

Кейт Миддлтон уже давно является часть британской королевской семьи. Она является одной из самых известных персон в мире. В этом году Кэтрин получила новый титул. Она несколько раз принимала гостей в Букингемском дворце с принцем Уильямом. Отметим, что элегантные образы принцессы Уэльской часто восхищают публику.
На днях пара уже разослала рождественскую открытку. Они позировали на ней со своими тремя детьми. А вот 15 декабря супруги отправились на праздничный концерт «Вместе на Рождество» в Вестминстерском аббатстве.
Для выхода в свет Миддлтон выбрала пальто вишневого цвета на запах длины миди и лодочки в тон. Принц Уильям был в черном костюме и галстуке в тон наряда жены. Они привели с собой принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Примечательно, что семилетняя дочка пары была одета в пальто с воротником и босоножки, подстать маме.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press
И королевская семья в этот день собралась вместе, практически всем составом, чтобы поддержать принцессу Уэльскую, так как второй год под ее эгидой проходит концерт гимнов. Они решили продемонстрировать единство в своих рядах. Лишь королева-консорт Камилла была в белом в этот вечер.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press