Кейт Миддлтон в элегантном пальто вишневого цвета и принц Уильям вывели в свет подросших детей: редкие кадры

На днях пара уже разослала рождественскую открытку. Они позировали на ней со своими тремя детьми. А вот 15 декабря супруги отправились на праздничный концерт «Вместе на Рождество» в Вестминстерском аббатстве.

Для выхода в свет Миддлтон выбрала пальто вишневого цвета на запах длины миди и лодочки в тон. Принц Уильям был в черном костюме и галстуке в тон наряда жены. Они привели с собой принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Примечательно, что семилетняя дочка пары была одета в пальто с воротником и босоножки, подстать маме.

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