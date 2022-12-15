«Вечерний Ургант» превратится в «Вечернюю Бузову»? Телеведущая намекнула на возрождение проекта

Шоу «Вечерний Ургант» может вернуться в эфир. Подтверждения этому пока не было, но Ольга Бузова дала своим подписчикам надежду на то, что это случится.

В среду, 14 декабря, певица сообщила в соцсети, что готовится к участию в новом проекте и показала видео из гримерки. Гримерку многие сразу же узнали по характерному дизайну: именно оттуда множество раз выходил в эфир телеведущий Иван Ургант.

В этой же гримерке Бузова запечатлела певца Дмитрия Маликова. Теперь народ гадает: то ли «Вечерний Ургант» превратится в «Вечернюю Бузову», то ли в этой студии решили разместить нечто совсем новое.