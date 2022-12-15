«Взыскание денежных средств»: на Даню Милохина завели административное дело

Исполнитель Даня Милохин не сдал вовремя ПЦР-тест. И теперь на него возбудили административное производство.
Оказалось, в Оренбурге Милохиным заинтересовались судебные приставы. Роспотребнадзор выписал Милохину штраф в 15 тысяч рублей. Артист не сдал ПЦР-тест и не заплатил за нарушение.
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«Теперь ждем срок добровольного исполнения – пять рабочих дней. Если он не сделает этого, будет исполнено взыскание денежных средств на его счетах в банках, а у него они имеются», – отметили в региональном управлении ФССП для orenburg.kp.ru.
Напомним, ранее Даня Милохин покрасил ногти в цвет флага Украины.